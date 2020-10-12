3 اصابات جديدة في برقايل والمدارس تلتزم بالتعليم الحضوري

افادت خلية ازمة الكورونا في برقايل عن ثلاث اصابات في صفوف اهالي البلدة وان المدارس الرسمية والخاصة التزمت بالتعليم الحضوري لطلاب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية بفروعها، مع تطبيق التباعد والاجراءات الاحترازية كفحص حرارة الطلاب صباحا وارتداء الكمامات وتنظيم الدخول والخروج، بحيث تجند افراد الاسر التربوية في المدارس لمراقبة وضبطت عملية التزام التلاميذ في الممرات والصفوف والملاعب.

واشادت خلية الازمة بجهود مديرات ومديري المدارس في برقايل ونمنت من الاهالي الغاء جميع المناسبات الاجتماعية والتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة، خاصة ان الدولة بادرت الى عزل 169بلدة لبنانية ومنها سبع بلدات في عكار، مما يعني ان الوباء مستفحل في كل منطقة وعلينا الحذر الشديد.

وتمنت الخلية من المكافحين في حقول الحياة سعيا وراء لقمة العيش من اهل برقايل خارج البلدة توخي اعلى درجات الانتباه لناحية مخالطة زملاء العمل والتحسس لكل عارض من عوارض المرض التي اصبحت معروفة،وتبليغها عنها كي يصار الى خدمتهم على وجه السرعة.