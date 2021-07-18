الأحد 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 18 يوليو 2021 |
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3 جرحى إثر اشتباك مسلح فجراً في عين الحلوة

منذ 53 دقيقة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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شهد مخيم عين الحلوة شهد فجر اليوم الأحد إشكالاً في الشارع التحتاني تطور الى اشتباك مسلح، استخدمت فيه القنابل والأسلحة الرشاشة وأصيب بنتيجته ثلاثة أشخاص وخلف أضرارا جسيمة بالممتلكات”.

وفي التفاصيل، أن إشكالاً فرديا وقع بالقرب من مسجد النور بين عنصر من “الأمن الوطني الفلسطيني” وآخر من “حرس المسجد”، سرعان ما تطور الى اشتباك مسلح مع “حرس المسجد”، استخدمت فيه الأسحلة الرشاشة والقنابل اليدوية، قبل أن تعمل القوى الفلسطينية على ضبط الأمور وتطويق الاشتباك وإعادة الهدوء.

واتفق على تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث ومنع تكراره.

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