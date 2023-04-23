3 جرحى بحادثي سير في زوق مصبح وكفردبيان

أدى إنحراف سيارة فجر اليوم على المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح كسروان إلى إنقلابها وسط الأوتوستراد وإصابة شخصين كانا في داخلها بجروح وحروق وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملوا على سحب جريح من داخل السيارة ونقله إلى مستشفى السان جون في جونية، فيما نقل الصليب الأحمر الجريح الآخر.

كما أدى إنحراف سيارة فجر اليوم على طريق عام بلدة كفردبيان كسروان إلى إصطدامها بدرج مبنى سكني إلى جانب الطريق وإندلاع النيران يف داخلها وإصابة سائقها بحروق وجروح وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلوا الجريح إلى مستشفى السان جورج في عجلتون.