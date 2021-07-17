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3 جرحى في إشكال على خلفية تعبئة وقود في بحنين المنية

17 - يوليو - 2021
المنية

المنية

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أصيب 3 أشخاص بنتيجة إشكال تخلله إطلاق نار في بلدة بحنين ـ المنية، أمام إحدى محطات المحروقات في البلدة، إثر خلاف بين مواطنين على تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود. إثنان من المصابين الثلاثة من آل وهبي نقلا إلى مستشفى الخير في المنية، والثالث من آل الدهيبي أصيب بطلق ناري في رقبته ما استدعى نقله إلى مستشفى سيدة المعونات في جبيل، ووصفت حالته بالدقيقة.

وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش وضربت طوقا أمنيا في المكان، والعمل جار على تعقب مطلق النار وتوقيفه، في حين شهد مكان الإشكال زحمة سير خانقة، وأجواء من التوتر بين المواطنين.

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