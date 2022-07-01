3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة.. إليكم تفاصيل لقاء عون وميقاتي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتداول معه التشكيلة الحكومية المقترحة. ولدى مغادرته القصر، لم يدل الرئيس ميقاتي بأي تصريح.

وتم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور.

وأشارت معلومات mtv الى ان ميقاتي عاتب الرئيس عون وأبدى أمامه استياءه من تسريب تشكيلته الحكوميّة السابقة معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز.

من جهتها، لفتت الـ LBCI الى ان بعض التعديلات الطفيفة أجريت على التشكيلة الحكومية وطلب الرئيس عون وقتا لدراستها.

وقد اتهم ميقاتي بعبدا بتسريب التشكلية، فيما ردّت بعبدا بالنفي.

وأضافت بأن اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي سيكون الأسبوع المقبل وقد تم طرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بتعديلات على بعض الحقائب وزيادة عدد الوزراء.

الى ذلك، علمت mtv أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون اقترح على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة، هي:

الخيار الأول: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً على أن تضمّ وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة التي ستواجه استحقاقات مهمّة في المرحلة المقبلة كما قال عون لميقاتي.

الخيار الثاني: تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الأسماء ولكن بشكل تتأمّن فيه معايير التوازن وليس بالشكل الذي اقترحه ميقاتي في تشكيلته السابقة.

الخيار الثالث: تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها.

واشارت الجديد الى ان عون طرح على ميقاتي فكرة توسيع الحكومة الى 30 وزيرا على أن تضم سياسيين ووزراء دولة.