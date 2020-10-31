3 وفيات و43 إصابة جديدة في محافظة عكار

أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و43 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة شفاء.

وبذلك يكون اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم 1727 إصابة.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 324 حالة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء: 1373 حالة.

حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة: 422 حالة.

وسجل ارتفاع حالات الوفاء الى: 30 حالة.

يذكر ان وزارة الصحة العامة تسجل يومياً أرقاماً قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان.

وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين.

واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء.

كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.