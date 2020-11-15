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30 حالة حرجة … إليكم التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري

15 - نوفمبر - 2020
مستشفى رفيق الحريري الحكومي

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

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أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 199 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 22
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 5
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 680 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها الصحي: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30
– حالات وفاة: 0

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