30 حالة حرجة … إليكم التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري

أظهر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، بالأرقام، الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 199 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87 مريضا.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 22
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 5
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 680 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن وضعها الصحي: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30
– حالات وفاة: 0