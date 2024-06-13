30 مسيرة و150 صاروخاً.. حزب الله يكشف تفاصيل أعنف هجوم على قواعد عسكرية إسرائيلية

كشف مصدر مسؤول في حزب الله لقناة الجزيرة أن قوات الحزب هاجمت 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل، إضافة إلى إطلاق 30 مسيرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة.

وأكد المسؤول في الحزب أن 150 صاروخا أطلقوا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل.

كما أشار المسؤول بحزب الله إلى أن الهجوم الذي تم تنفيذه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لافتاً إلى أن الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تشعر بالقلق الشديد حيال التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما نقلت عن المسؤول الأميركي قوله إن أميركا تسعى لمنع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة.

وقد أفادت “القناة 12 الإسرائيلية” بإطلاق “نحو 100 صاروخ من لبنان في الدفعة الأخيرة على مستوطنات مختلفة في الجولان والجليل”.

كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “اعتراض مسيّرة بالقُرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في صفد”، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن “إطلاق صفارات الإنذار في صفد وبيريا شمالي إسرائيل”.

كما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة كاتسرين ومحيطها في الجولان، وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بجرح شخصين إثر سقوط قذيفة على منزل في مستوطنة كاتسرين.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “حرائق اندلعت في الشمال والجولان بعد استهدافها برشقات صاروخية من لبنان”.