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34 إصابة جديدة بكورونا في قضاء زغرتا

منذ 14 دقيقة
زغرتا

زغرتا

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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 34 حالة ايجابية جديدة، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة كالآتي: زغرتا 15، مجدليا 4، مرياطه 2، ارده 5، علما 4، عرجس 2 والفوار 2.

وشددت على “المصابين والمخالطين، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء تحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي، عدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات حفاظا على السلامة العامة”.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الدولي فراس الأبيض ان النتائج الاولية للقاح الكورونا من شركة Pfizer مشجعة.

وهنالك اسئلة تطرحها الاوساط العلمية لا زالت بحاجة للاجابة حول مدى فعالية اللقاح في الوقاية من المرض الشديد، او في منع العدوى؟ وغيرها. لكنه من الواضح انه حدث مهم نحو السيطرة على الوباء، وهو ما نحتاجه في لبنان“.

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