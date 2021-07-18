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35 ألف ليتر من المازوت لبلديات الجومة

18 - يوليو - 2021
المازوت

المازوت

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إستلم اتحاد بلديات الجومة حوالى 35 ألف ليتر من المازوت، بعد اتفاق مع المدير العام لمنشآت النفط في لبنان.

وأعلن رئيس الاتحاد روني الحاج في بيان، أنه تم “توزيع الكمية على مولدات إشتراكات الكهرباء والافران ومضخات المياه”.

واوضح أن “العملية تمت بالتنسيق والتعاون مع محطتي ضاهر وحرب للمحروقات اللتين تولتا توزيع المازوت، بمواكبة من شرطة الاتحاد”.

وأضاف الحاج أن “كمية الإستهلاك الاسبوعية لجميع مولدات الجومة تفوق المائة وعشرين ألف ليتر والكمية التي تم إستلامها لا تكفي لأكثر من يومين لكل مولد”، مناشدا المدير العام لمنشآت النفط في لبنان السيدة أورور فغالي زيادة الكميات لتصبح موازية لحجم الاستهلاك الفعلي”.

وطالب المعنيين كافة بـ “ضرورة تسليم كميات إضافية لتلبية حاجات المصانع في الجومة ولا سيما الأجبان والألبان، إضافة الى الافران وسائقي سيارات الاجرة”، مناشدا الأجهزة الأمنية كافة “التشدد والمساعدة لتأمين وصول المحروقات إلى عكار ومنع التعرض لها على الطرق، لما له من إنعكاسات سلبية على المنطقة وتعريض السلم الأهلي للخطر”.

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