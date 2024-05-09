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4 شهداء لـ"حزب الله" جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيّارة على طريق عام بافليه

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 9 - مايو - 2024 11:16 صباحًا
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أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، باستشهاد 4 لبنانيين تابعين لـ”حزب الله” في استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة ببلدة بافليه جنوبي لبنان.

وأفادت “سكاي نيوز” عن مصادر لبنانية بأن “أحد شهداء في الغارة الإسرائيلية على بلدة بافليه يدعى أحمد حسن معتوق وينتمي إلى حزب الله، أما الشهيد الثاني يدعى علي حمزة”.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل جندي وإصابة آخر في قصف صاروخي من لبنان أمس الأربعاء، في حين حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس مما سماه “صيفا ساخنا” مع حزب الله.

وبهذا يصل عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة الجبهات إلى 615 على الأقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان حزب الله قد أعلن أنه نفذ 12 هجوما ضد أهداف إسرائيلية، واستهدف بمسيّرات مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا.

وأضاف الحزب أنه استهدف 8 مبان يستخدمها جنود في مستوطنات شلومي وحانيتا والمنارة والمطلة وأفيفيم.

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