4 قرارات لوزير المال غازي وزني بتمديد مهل تصاريح لغاية 29 أيار

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أصدر وزير المالية الدكتور غازي وزني أربعة قرارات تمديد مهل تصاريح لغاية 29/5/2020 ضمنا، وهي التالية:

اولا، تمديد مهلة إجراء تسوية على الاعتراضات على ضريبة الدخل وعلى الضريبة على القيمة المضافة المقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020.

ثانيا، تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2019.

ثالثا، تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) إلكترونيا وتسديد الضريبة المتوجبة عنه وعن سنة أعمال 2019.

رابعا، تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبته”.