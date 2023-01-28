4 نواب إلى واشنطن.. ومارك ضو يكشف سبب الزيارة

يقوم وفد نيابي يتألف من أربعة نواب وهم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنواب: مارك ضو وياسين ياسين ونعمة افرام، بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع المقبل.

النائب مارك ضو الذي وصل الى واشنطن للمشاركة في اللقاء، يؤكد لـ”المركزية” ان الزيارة تأتي في سياق مناسبة سنوية في الولايات المتحدة، ألا وهي الـ “National Prayer Breakfast”. وهو لقاء يتم تنظيمه منذ سنوات طويلة، يجمع أصحاب رأي وأعمال من حول العالم، يحضره ممثلون عن 140 دولة ونحو ألفي شخص، ويعقد في واشنطن العاصمة (Washington DC) ويستمر على مدى يومين، ويدعون إليه أعضاء من مجلس شيوخ (سيناتور) للمشاركة فيه”.

ويضيف: “المناسبة الاولى تبدأ بعشاء في الاول من شباط، يليها يوم كامل في 2 شباط يبدأ بالفطور، تليها محاضرات ومن ثم غداء، بعدها تستكمل المحاضرات وينتهي اللقاء بعشاء”.

ويتابع ضو: “يلقي الرئيس الاميركي عادة كلمة الافتتاح، إنما هذا العام من المتوقع ان يلقيها ملك الأردن عبدالله الثاني، ويتضمن هذا الحدث لقاءات وحوارات ومؤتمرات ونقاشات حول قضايا تعني العالم والتطورات الحاصلة”.

ويختم: “الى جانب ذلك ستكون لنا اجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكونغرس ومع لجان الخارجية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووزارة الخارجية. كما سنلتقي ببعض المجموعات في السفارة اللبنانية”.