الأربعاء 25 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

47 مليون دولار حجم التداول على منصة "Sayrafa"

18 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /47,000,000/$ سبعة وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 23700 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرفالعمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمراربتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان، أن “المجلس المركزي قد وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد”.

كما أكد أن “التعاطي بالأوارق النقدية بالدولار الأميركي مقابل الأوارق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدّد على سعر منصّة Sayrafa”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية عباس الحلبي
    الحلبي: المالية ستصرف المستحقات المتأخرة للتعليم المهني عن العام الماضي
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي متفائل وسيزور بعبدا غدا
    ترسيم الحدود
    الغاز سيستخرج من كاريش بغض النظر عن أية نتائج.. هذا ما تبلغه هوكشتاين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    المحروقات
    لا بنزين في المحطات... والسبب؟