5 إصابات “كورونا” من عائلة واحدة…

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل 5 إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وشفاء 3 حالات، ووجود إصابة واحدة وضعها حرج.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وبحسب التقرير فقد أجرى المستشفى 227 فحصا مخبريا، “سجلت 5 إصابات من عائلة واحدة، وأتت النتائج الأخرى سلبية”.

وأفادت إدارة المستشفى أن “مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت إلى 26 إصابة”.

كما أعلنت أنه “تم استقبال 13 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى”.

وأكد المستشفى أن “3 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض”.

وبحسب مستشفى الحريري فقد بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 102 حالة شفاء.

وشدد التقرير على أن “جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج”.

وختم، “لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.