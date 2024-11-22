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5 شهداء في الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على بلدة دورس ببعلبك

منذ ساعتين
غارة على دارة المدير العام لمستشفى دار الأمل الجامعي

غارة على دارة المدير العام لمستشفى دار الأمل الجامعي

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، بأن “الحصيلة الأولية للغارة التي استهدفت دارة مدير عام مستشفى دار الأمل الجامعي علي ركان علام في دورس، أدت إلى استشهاده إلى جانب الشهداء: بلال قطايا، محسن الحكيم، عبدالله طبيخ، وعباس المصري”.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، غارة مستهدفاً دارة مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، مما أسفر عن استشهاد مدير المستشفى علي ركان علام وعدد من أصدقائه، ببلدة دورس في بعلبك.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة في لبنان، لاسيما في الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صور، بينما أعلن حزب الله استهداف مناطق عدة وتجمعات عسكرية بمسيرات وصواريخ، فيما أعلنت إسرائيل مقتل 60 ضابطا وجنديا منذ التصعيد الأخير.

 

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