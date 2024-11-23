السبت 21 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 23 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

5 شهداء و3 جرحى في حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة رومين جنوباً

منذ 8 ساعات
غارات على بلدة رومين جنوباً

غارات على بلدة رومين جنوباً

A A A
طباعة المقال

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة رومين في النبطية، أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من بينهم إثنان بحال حرجة”.

في حين، يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير عنيفة جداً في الخيام جنوبي لبنان، فيما توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في ديرميماس وحلقت درون إسرائيلية فوق البلدة وطلبت من الأهالي البقاء في منازلهم، ثم تقدمت الدبابات الإسرائيلية وتمركزت عند مثلث كفركلا القليعة تل النحاس، وأثناء مرور دورية مشتركة لليونيفل والجيش متوجهة الى مرجعيون وآتية من الخردلي سمحت قوات الجيش الإسرائيلي  لدورية اليونيفل بالمرور ومنعت دورية الجيش، فعادت الى النبطية وترافق ذلك مع غارات جوية على كفرتبنيت وقلعة الشقيف ويحمر وارنون.

    المزيد من أخبار لبنان

    شهداء في غارات اسرائيلية على لبنان
    الحرب على لبنان
    3670 شهيداً و15413 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان
    حزب الله يشن هجوم جوي على تجمعٍ القوات الإسرائيلية
    الحرب على لبنان
    حزب الله يشن ههجوم جوي على تجمع للقوات الإسرائيلية في بوابة العمرا
    وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية
    الحرب على لبنان
    حمية: غارة إسرائيلية تستهدف معبر جوسية القاع بين ‎لبنان وسوريا

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية على شارع فتح الله في البسطة الفوقا في بيروت
    الحرب على لبنان
    فجرٌ حزين في بيروت.. فيديو لمجزرة مروعة في شارع فتح الله في البسطة الفوقا
    القيادي في حزب الله محمد حيدر
    الحرب على لبنان
    كان نائباً.. من هو محمد حيدر المُرجح استهدافه بغارة البسطا؟
    جبران باسيل
    لماذا استُبعد باسيل عن لقاءات هوكشتاين؟