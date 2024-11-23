5 شهداء و3 جرحى في حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة رومين جنوباً

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة رومين في النبطية، أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح من بينهم إثنان بحال حرجة”.

في حين، يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير عنيفة جداً في الخيام جنوبي لبنان، فيما توغلت قوات الجيش الإسرائيلي في ديرميماس وحلقت درون إسرائيلية فوق البلدة وطلبت من الأهالي البقاء في منازلهم، ثم تقدمت الدبابات الإسرائيلية وتمركزت عند مثلث كفركلا القليعة تل النحاس، وأثناء مرور دورية مشتركة لليونيفل والجيش متوجهة الى مرجعيون وآتية من الخردلي سمحت قوات الجيش الإسرائيلي لدورية اليونيفل بالمرور ومنعت دورية الجيش، فعادت الى النبطية وترافق ذلك مع غارات جوية على كفرتبنيت وقلعة الشقيف ويحمر وارنون.