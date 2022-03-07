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52 مليون دولار.. الفرق بين نفقات الإنتخابات السابقة والمقبلة وفضل الله يطالب بتفسير

7 - مارس - 2022
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أثار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب حسن فضل الله، خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، مسألة فرق النفقات المالية بين انتخابات 2018 والانتخابات المقررة في 15 أيار المقبل، حيث تقل نفقات الإنتخابات المقبلة عن السابقة بمبلغ 52 مليون دولار.
كما طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الذي حضر الجلسة تفسيرا لهذه الفروقات وجدول مقارنة.
وقال فضل الله: “المطلوب معرفة أين ذهب المبلغ الزائد في 2018، وعملية تدقيق حول كيفية صرف المبلغ”.
وأشار فضل الله الى أنه لم يقتنع بتوضيحات وزير الداخلية لجهة بقاء تجهيزات من انتخابات 2018 ومسألة فرق الدولار.

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