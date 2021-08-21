6 مطالب لمتعاقدي الرسمي والمستعان بهم قبل العودة إلى التدريس الحضوري

أصدر كل من: حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، لجنة المستعان بهم دوام صباحي ومسائي، بيانا حول العودة الحضورية إلى المدارس، جاء فيه:

“بينما يتطلع المتعاقدون (الأساسي-الثانوي) في التعليم الرسمي في لبنان إلى تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، في ظل الأزمات المتدحرجة من كل صوب، نتفاجأ اليوم بتصريح معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب بمقابلة تلفزيونية، يؤكد فيها العودة إلى المدارس والثانويات الرسمية في آواخر شهر أيلول.

وعليه كنا قد طلبنا من معاليه في آخر اجتماع حصل معه إلى ضرورة تحسين وضع المتعاقدين بكافة مسمياتهم واختلاف فئاتهم قبل بداية العام الدراسي الجديد. وعليه نؤكد ما يلي:

1 – شمولية المتعاقدين وبمختلف مسمياتهم التعاقدية بالبطاقة التمويلية.

2 – إصدار قرار باحتساب العقد كاملا عن السنة الجديدة 2022/2021، وذلك لحفظ حق كل متعاقد، وعدم ترك الأمور وباستنسابية للمدراء كما حصل في العام الفائت 2021/2020، وتحسبا للازمات الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحصل في البلاد.

3 – اصدار قرار بتعديل أجر الساعة للمتعاقدين الأساسي، والثانوي والمهني، قبل بداية العام الدراسية الجديد.

4 – إعطاء المتعاقدين بدل نقل يومي 24000 ليرة عن كل يوم عمل فعلي إسوة بالموظفين الملاك الزملاء.

5 – إعطاء تقديمات صحية وطبابة لكل المتعاقدين.

6 – تفعيل آلية القبض الشهري منذ انطلاق العام الدراسي 2022/2021.

وعليه تؤكد اللجنتان على ضرورة معالجة هذه النقاط قبل انطلاق العام الدراسي، وإلا فإن المتعاقدين ذاهبون نحو خطوات تصعيدية، قد تصل إلى مرحلة العصيان المدني.”