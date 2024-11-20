60 يومًا للانسحاب من الجنوب.. إليكم تفاصيل اتفاق التسوية

قالت القناة “13 الإسرائيلية” أن اتفاق التسوية بين لبنان وإسرائيل يتضمن مفاوضات لترسيم الحدود البرية، مع التركيز على تحديد النقاط المختلف عليها بين الجانبين في جنوب لبنان.

وحسب مصادر القناة، فإن الاتفاق يشمل بنودًا تتعلق بانتشار الجيش اللبناني في جميع المعابر البرية والبحرية بعد وقف إطلاق النار في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود وحماية السيادة اللبنانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ينص على أن أمام إسرائيل مهلة زمنية تبلغ 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان، وهو ما يعد جزءًا من التفاهمات التي تهدف إلى إنهاء التصعيد العسكري الحالي.

كما لفتت المصادر إلى أن مسودة الاتفاق تشمل تشكيل لجنة خاصة لمراقبة تنفيذ بنوده، وستديرها الولايات المتحدة الأميركية. هذه اللجنة ستتولى مراقبة أي انتهاكات قد تحدث من أي من الطرفين، وستشرف على تفكيك البنية التحتية لحزب الله فوق وتحت الأرض في المناطق الحدودية.