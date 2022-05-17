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66 نائباً ضده.. حزب الله لا يملك الاكثرية في المجلس

منذ 13 ساعة
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

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لايزال اللبناني تحت تأثير الصدمة بحيث لطالما كانت من احلامه الاساسية تطير الطبقة الفاسدة، وهذا ما بدء يتحقق ليصبح اليوم حزب الله لا يملك القدرة على السيطرة على قرارات المجلس، فهو اليوم يقف مستغرباً امام دخول الثوار الى ساحة المجلس.

لعل اهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها من الانتخابات النيابية استناداً الى الارقام التي خلصت اليها النتائج الرسمية هو عدم نيل حزب الله وحلفائه الاكثرية في مجلس النواب، حيث أن مجموع المقاعد لم يتخط الـ 59 موزعة كالآتي

كتلة التيار الوطني الحر والطاشناق: 21
حزب الله وحركة امل: 31
جهاد الصمد: 1
المردة: 2
فريد الخازن: 1
الاحباش: 2
حسن مراد: 1

يبقى معرفة تموضع النواب الثلاثة: اسامة سعد، عبد الرحمن البزري وشربل مسعد مع الارجحية ان يكون مسعد في المحور المناهض لحزب الله كونه ابن بيئة جزينية سيادية.

أما النواب الـ 66 الباقين، وهم وإن كانوا يتوزعون على عدة كتل مثل كتلة القوات، والكتلة التغييرية والكتل الصغيرة الاخرى مثل الكتائب والجماعة الاسلامية ومن كانوا ينتمون سابقا الى المستقبل وعددهم نحو 8 نواب، وحوالي 10 نواب من المستقلين، فإنهم جميعاً اتخذوا مواقف واضحة ضد حزب الله، وبالتالي يمكن اعتبار ان سيطرة حزب الله على المجلس النيابي سقطت والمجلس الجديد هو سيادي بامتياز.

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