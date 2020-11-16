استمع لاذاعتنا

6873 محضر ضبط منذ بدء العمل بقرار التعبئة

منذ ساعة واحدة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم الاثنين منعاً لانتشار فيروس، والتي بلغت 6873 محضراً.

ويتم العمل بقرار التعبئة العامة عاى أثر ارتفاه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعشية العمل بقرار التعبئة العامة، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد مهمي أنني لست مع قرار الإقفال بالمجمل.

وأوضح فهمي أنّ “70 بالمئة من المواطنين يعتاشون من العمل يوميًّا، وإذا لم يعملوا لن يأكلوا”.وبيّن أنّ “هناك وعدًا بتقديم مساعدة رمزيّة للمياومين”.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى “أنّني تقدّمت بخطّة بديلة عن الإقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدّة، وإذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار وباء “​كورونا​”.وركّزبشأن تزوير لوحات السيّارات، أنّ “لدي الكثير من المخالفات، وأقول للناس إنّ ​القضاء​ سيحاسِب”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

طقس لبنان
امطار خفيفة وثلوج على 2200 متر في الأيام المقبلة
عاصم عراجي
كورونا
عراجي: اللقاح لن يصل قبل آذار وقرار الإقفال لاعطاء الجسم الطبي النفس الذي يحتاجه
حمد حسن
كورونا
حسن: النتائج الفعلية للاقفال العام تتضح نهاية الأسبوع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

أوعية فارغة من الماء المقطر
بالصور والفيديو: نترات الامونيوم كانت موجودة في الجناح !
عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يساهم بنشر عدوى كورونا
كورونا
خبير يكشف عن “غلطة متداولة” تتسبب بإصابة الآلاف بكورونا يوميا
مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في فصل الشتاء
كورونا
4 أعراض خفيفة مرتبطة بفيروس كورونا