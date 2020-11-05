استمع لاذاعتنا

7 إصابات جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 45 دقيقة
مطار بيروت

مطار بيروت

A A A
طباعة المقال

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/11/2020 وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
“رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
“رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
“رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
“رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
“رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)
“رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)>

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

جولة على المنازل المتضررة في مار مخايل والجميزة
بالفيديو: جولة على المنازل المتضررة في مار مخايل والجميزة… كيف تبدو الصورة؟
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
نجم: على مصرف لبنان تسليم التحقيق كل المستندات المطلوبة
أطنان من الطحين مخزنة بطريقة سيئة في بيروت
فضيحةُ الطحين بين تقاذف المسؤوليات وضياع الهبات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

محطة الفضاء الدولية - أرشيفية
كريهة الرائحة وصاخبة جدا … ما لا تعرفونه عن محطة الفضاء الدولية
بلح
7 فوائد “مذهلة” للبلح ستجعلك تتناوله باستمرار
معركة شرسة يخوضها العالم ضد كورونا
كورونا
“جرعة” الشخص المصاب بكورونا قد تحدد مدى مرضه وحدته