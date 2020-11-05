7 إصابات جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/11/2020 وأظهرت النتائج وجود سبع (7) حالات إيجابية.
وجاءت النتائج كالتالي:
“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
“رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
“رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)
“رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
“رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
“رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (ثلاث حالات إيجابية)
“رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)
“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)>