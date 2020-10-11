7 حالات كورونا جديدة في كفرحبو الضنية

أعلنت خلية الازمة والطوارئ في بلدية كفرحبو – الضنية، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت على مخالطين ومشتبه باصابتهم بالفيروس.

وناشدت الخلية المواطنين التزام تعليمات وزارة الصحة الوقائية حرصا على سلامتهم.

في سياق متصل، أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض الى أن “الأونروا أعلنت مؤخرًا في دراسة عن الكورونا في وسط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ان معدل الوفيات بلغ 2.4 وهذا أكثر من ضعف المعدل في لبنان والبالغ 1 بالمئة ويشير هذا إلى ان العدوى قد تكون اشد او لها نتيجة أسوأ عند الناس الاكثر حاجة. ومن المهم معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف”.

واوضح الابيض في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “لبنان حافظ على معدل وفيات منخفض وكان لتقديم الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات الحكومية دور أساسي في هذا. مع الكورونا، من المهم أن يتلقى المريض العلاج في وقت مبكر. قد يتأخر المرضى في الذهاب الى الطوارئ بسبب عدم توفر الاسرة وخاصة مع امتلاء المستشفيات، او اذا كان العلاج مكلفا”.