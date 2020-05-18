7 رحلات تصل الى مطار رفيق الحريري اليوم… إليكم التفاصيل

تستمر شركة طيران الشرق الأوسط اليوم بتسيير رحلاتها ضمن عملية اجلاء اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج، في مرحلتها الثالثة الممتدة من 14 الى 24 ايار الحالي.

وفي هذا الإطار، تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم 7 رحلات على النحو التالي: من لارنكا عند الثانية عشرة ظهرا، ومن الرياض عند الثانية بعد الظهر، ومن باريس عند السادسة مساء، كما تصل طائرة من مسقط عند السابعة والنصف مساء تليها أخرى من ابو ظبي، عند التاسعة مساء، ومن دبي عند العاشرة مساء على ان تصل طائرة من لندن عند الواحدة والنصف بعد منتصف هذه الليلة.

وبحسب جدول الرحلات المعلن، من قبل شركة طيران الشرق الأوسط، فإن ركاب رحلات اليوم الإثنين يخضعون لإجراء فحصPCR، قبل ثلاثة أيام من تاريخ كل رحلة كحد اقصى، وبالتالي التأكد ان نتائج فحوص PCR سلبية قبل تسجيل الدخول والصعود على متن الطائرات، بحيث لا يسمح بصعود اي راكب أظهر نتيجة PCR إيجابية .