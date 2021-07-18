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7 ملايين دولار لمن يساهم في اعتقال مسؤول كبير في حزب الله.. فمن هو؟

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 18 - يوليو - 2021 6:42 مساءً
عناصر حزب الله

عناصر حزب الله

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أعلن برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية وقدرها 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال المسؤول في حزب الله “سلمان رؤوف سلمان”.

ويتهم سلمان المعروف أيضاً باسم “صموئيل سلمان الرضا”، بأنه عضو في منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله اللبناني، ويدير أنشطة الحزب في النصف الغربي للكرة الأرضية.

كما يتهم بأنه كان مسؤولاً عن هجوم 18 يوليو / تموز 1994 على مركز ثقافي في الأرجنتين، وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا.

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