7 ملايين دولار لمن يساهم في اعتقال مسؤول كبير في حزب الله.. فمن هو؟

أعلن برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية وقدرها 7 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال المسؤول في حزب الله “سلمان رؤوف سلمان”.

ويتهم سلمان المعروف أيضاً باسم “صموئيل سلمان الرضا”، بأنه عضو في منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله اللبناني، ويدير أنشطة الحزب في النصف الغربي للكرة الأرضية.

كما يتهم بأنه كان مسؤولاً عن هجوم 18 يوليو / تموز 1994 على مركز ثقافي في الأرجنتين، وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا.

نسق سلمان رؤوف سلمان هجوم 18 يوليو / تموز 1994 على مركز ثقافي في الأرجنتين، وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصًا. إذا كانت لديك معلومات عنه، فأرسلها في رسالة نصية عبر سغنال أو تلغرام أو واتساب على 1037-294-202-1+. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. pic.twitter.com/XfyWjuB0UX — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) July 18, 2021