7 ملايين دولار مكافأة مالية من الحكومة الأميركية لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في “حزب الله” سلمان رؤوف سلمان

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عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة الارهابي سلمان رؤوف سلمان مشيراً في تغريدة مرفقة بها الى ان:

“الحكومة الأميركية تعرض مكافأة تصل إلى ٧ ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو موقع الإرهاربي الذي ينتمي إلى تنظيم حزب الله الإجرامي المسؤول عن سفك دماء الأبرياء”.

وكتب برنامج “مكافآت من اجل العدالة” على صورة سلمان نبذة عنه، جاء فيها “في 18 تموز 1994 قام فريق من حزب الله بتوجيه من قبل سلمان بتفجير مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الارجنتينية (اميا) في بوينس ايرس، مسبباً بقتل 85 شخصاً بريئاً وجرح مئات آخرين.

يعتبر سلمان قائد في منظمة امن حزب الله الخارجية ومسؤولا عن توجيه ودعم نشاطات حزب الله الارهابية في النصف الغربي من العالم…

اذا كان لديك معلومات عن سلمان رؤوف سلمان ساعد على تسليمه للعدالة”.