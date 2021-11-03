الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

702 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وهذا عدد الوفيات

3 - نوفمبر - 2021
كورونا - لبنان

كورونا - لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 702 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة اليوم ؟
    الشيخ سامي أبي المنى
    أبي المنى: الوضع العام يميل إلى المزيد من المصاعب والأزمات
    قائد الجيش استقبل السفير الايراني الجديد
    قائد الجيش استقبل السفير الايراني الجديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله