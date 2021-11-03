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أخبار لبنان
702 إصابة جديدة بكورونا في لبنان وهذا عدد الوفيات
3 - نوفمبر - 2021
كورونا - لبنان
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 702 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة.
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