8 نصائح من "اليونسيف" لمساعدة الأطفال على التأقلم بعد الزلزال

قدمت اليونسيف في لبنان 8 نصائح لمساعدة الأطفال والمراهقين على التأقلم بعد الزلزال، مؤكدة عبر صفحتها على “فيسبوك” “ضرورة تشجيعهم على التعبير من خلال التحدث إليهم عما يشعرون به وتوفير مساحة آمنة لهم للتعبير عن مخاوفهم وغضبهم وحزنهم”، مشيرة إلى “وجوب السماح لهم بالبكاء”.

وتحدّثت عن “وجوب تقبل مشاعرهم وإخبارهم بأن لا بأس في الشعور بالحزن والخوف والقلق”، لافتة إلى أهمية “وضع الحد لمتابعة التغطية الإعلامية للزلزال ومشاهدة الصور وكل ما يتعلق به”.

وشددت على “أهمية مساعدتهم في التحكم بعواطفهم من خلال جعلهم يساعدون الآخرين بطريقة آمنة”، مؤكدة “ضرورة المحافظة على روتينهم اليومي”، وأوضحت “اليونيسيف” أنّه “إذا استمر سلوكهم غير عادي فيرجى طلب مساعدة متخصص”.