9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قضاء صور

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال بأن تم تسجيل اليوم ٩ إصابات جديدة بفيروس covid 19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”، ٦ إصابات لوافدين من أفريقيا بينهم مصري وأثيوبية وإصابة وحيدة لوافد من أوروبا وإصابتين لمقيمين من التبعية الفلسطينية.

وقد قامت اليوم فرق من وزارة الصحة العامة بإجراء فحوصات عشوائية مدروسة لمخالطين في كل من جبال البطم والبازورية وصديقين ورشكنانية ( ١٩٨ عينة) وذلك بإشراف وحضور رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال ومدير وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور الأستاذ مرتضى مهنا والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول.

وتم تسجيل اليوم ١٣حالة مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى ١٢٨ مصاباً توزعوا على الشكل التالي:

٩٨ حالة وافدة من إفريقيا(حالة وفاة واحدة)

٤ حالات وافدة من أوروبا

، حالة واحدة وافدة من سوريا

٢٥ حالات محلية بينها ٥ حالات في مخيم الرشيدية (حالة وفاة واحدة)

وقد تماثل ٦٠ منهم الى الشفاء بشكل تام .

وستتابع وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع طبابة القضاء مرحلة فتح المطار من خلال متابعة الفحوص المخبرية (PCR)للوافدين حيث ستعتمد الآلية التالية:

1. فيما يخص الشخص العائد وقد خضع للفحص في الخارج، وكانت نتيجته سلبية، يخضع مجدداً للفحص في المطار، ويتم إلزامه بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

1.1 في حال كانت نتيجة الفحص سلبية يكون حراً.

1.2 في حال كانت النتيجة ايجابية يتم نقله إلى المستشفى في منطقته:

‏- على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه.

‏- إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله ل:

‏- حجر العام

‏- الحجر المنزلي

2. فيما يخص الشخص الذي لم يخضع للفحص في الخارج، او كان وافداً من بلدٍ غير موثوق: يخضع للفحص في المطار، و يُلزم بالحجر لمدة 24 ساعة، بإنتظار النتيجة ويوقع على تعهد بذلك.

2.1 في حال كانت النتيجة إيجابية، يتم نقله إلى المستشفى في منطقته:

– على أن يبقى في المستشفى في حال ظهرت الاعراض عليه.

– إذا لم تظهر الاعراض عليه يتم تحويله ل:

– حجر العام

‏- حجر المنزلي

2.2 في حال كانت النتيجة سلبية يُلزم باستكمال الحجر المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ وصولها للبنان ويتم متابعته من قبل طبابة القضاء وأي مخالفة لتطبيقات هذه الآلية ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء.

إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.