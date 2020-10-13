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9 إصابات جديدة في قضاء زغرتا

منذ 19 ساعة
زغرتا

زغرتا

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سجلت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، 9 حالات ايجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

-زغرتا:1
-داريا:1
-الجديدة:1
-مجدليا: 1
-كفردلاقوس: 1
-كفرشخنا: 1
-كفرحاتا: 1
-ارده: 1
-اصنون: 1

وتجدد الخلية “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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