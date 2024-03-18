آبل وغوغل.. محادثات لإدماج مزايا "الذكاء الاصطناعي"

دخلت شركة آبل في محادثات مع شركة غوغل، للسماح لأداة الذكاء الاصطناعي “جييمناي” Gemini بتشغيل مميزات الذكاء الاصطناعي بهواتف آيفون، بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، نقلا عن بلومبرغ نيوز، الاثنين، إلى أن “المحادثات تدور بشأن ترخيص “جييمناي” لبعض الميزات الجديدة في آيفون هذا العام”.

لكن، بحسب التقرير، لم يتم تحديد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي أو كيفية تنفيذها حتى الآن.

ومن غير المرجح أن يتم الإعلان عن أي صفقة حتى يونيو، عندما تخطط شركة آبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين.

كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أجرت مؤخرا محادثات مع شركة “أوبن إيه أي” OpenAI المصنعة لـ”تشات جي بي تي” ChatGPT بشأن استخدام نموذجها، وفقا للتقرير.

ويمكن لصفقة محتملة بين الشركتين أن تساعد غوغل على توسيع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لأكثر من ملياري جهاز نشط من أجهزة آبل، مما يعزز جهود عملاق البحث للحاق بشركة مايكروسوفت، بحسب التقرير.

ويمكن أن يساعد ذلك أيضا على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن بطء نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل آبل، التي فقدت لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم بعد انخفاض أسهمها بنسبة 10% هذا العام.

وتتمتع الشركتان بشراكة طويلة الأمد تجعل من غوغل محرك البحث الافتراضي على متصفح الويب “سفاري” Safari الخاص بآبل.

ويمكن أن تدعو الاتفاقية إلى تدقيق أكثر دقة من جانب الهيئات التنظيمية الأميركية، التي حركت دعوى قضائية على غوغل على أساس أنها تخنق المنافسة بشكل غير قانوني، من خلال دفع مليارات الدولارات لشركة آبل للحفاظ على وضعها الاحتكاري في البحث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، الشهر الماضي، إن “الشركة تستثمر “بشكل كبير” في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وستكشف المزيد عن خططها لاستخدام التكنولوجيا في وقت لاحق من هذا العام”.

وقال تقرير بلومبرغ إن “آبل كانت تخطط لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية الخاصة بها لبعض الإمكانات الجديدة في نظام التشغيل iOS 18 المقبل، لكنها كانت تبحث عن شريك لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وظائف إنشاء الصور وكتابة المقالات (..)”.