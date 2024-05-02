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أسهم أوروبا تتراجع بعد قرار للاحتياطي الاتحادي وتباين مكاسب الشركات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - مايو - 2024 9:07 مساءً
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا طفيفا، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2014، في أول جلسة تداول لها في مايو أيار مع عودة المستثمرين من عطلة في منتصف الأسبوع تخللها تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إرجاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن سجل أول انخفاض شهري هذا العام في أبريل نيسان.

وهدأت معنويات السوق مع مواجهة المستثمرين المخاطر المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط وتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد يونيو حزيران، وموسم أرباح الشركات.

وعاد المستثمرون بعد عطلة عيد العمال أمس الأربعاء، وهو يوم شهد إشارة المركزي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لوقت أطول بسبب قراءات تضخم جاءت مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة.

ويشعر المستثمرون بثقة كبيرة في أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة في يونيو حزيران لكن ما زال هناك قدر من الضبابية بشأن المسار بعد ذلك.

وأظهر مسح أن التراجع المستمر في نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تفاقم في أبريل نيسان، مما دفع الشركات إلى خفض عدد الموظفين مرة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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