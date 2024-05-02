أمريكا: على إسرائيل منع الهجمات على قوافل المساعدات

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2024، إن على إسرائيل منع وقوع مزيد من الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة، بعد أن هاجم مستوطنون إسرائيليون شحنة قادمة من الأردن.

ووصف أيضا تحركات حماس لتحويل مسار المساعدات بأنها “غير مقبولة”.

في وقت سابق، تمكنت شاحنات المساعدات البالغ مجموعها 79 شاحنة من دخول قطاع غزة، ولأول مرة دخلت 31 شاحنة عبر معبر بيت حانون، و48 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وفق ما أفاد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي.