إسبانيا تعتزم إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

نقلت صحيفة الباييس، اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل 2024، عن مصادر لم تسمها قولها إن إسبانيا سترسل عددا محدودا من صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن إسبانيا استبعدت تسليم كييف قاذفات للصواريخ المضادة للطائرات لكنها ستزودها بقذائف. ولم ترد وزارة الدفاع بعد على طلب للتعليق.

وأفادت بأن إسبانيا لديها ثلاث بطاريات كانت قد اشترتها مستعملة من ألمانيا في عامي 2004 و2014.

وقال مصدر دبلوماسي إسباني للصحفيين الأجانب أمس الخميس “علينا زيادة التزامنا تجاه أوكرانيا”.

وأخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة صواريخ باتريوت أو غيرها من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة لصد الهجمات الجوية الروسية، ودعاهم إلى زيادة مساعداتهم العسكرية لكييف.

وصرح وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بأنهم يبحثون كيفية توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم تعهدات محددة بشأن أنظمة باتريوت التي تقدرها كييف بشدة.