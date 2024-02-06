إسرائيل: خان يونس هي محور القتال حالياً

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أنه قتل عشرات المسلحين الفلسطينيين كما ألقى القبض على العشرات خلال عمليات في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصف بيان الجيش الإسرائيلي مدينة خان يونس بجنوب القطاع بأنها محور القتال حاليا.

وذكر أن نحو 80 مشتبها بهم اعتقلوا في خان يونس، من بينهم بعض المتهمين بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل حرب غزة المستمرة منذ أربعة أشهر تقريبا.