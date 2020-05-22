إنستغرام..ميزة دردشة فيديو تدعم 50 شخصًا عبر “ماسنجر رووم”

دفع الواقع الذي فرضه فيروس كورونا وأوضاع العزل المنزلي، مواقع التواصل إلى استخدام إمكانياتها الحقيقية، وتطوير تطبيقات مكالمات فيديو جماعية، ساهمت إلى حد كبير بتعويض التواصل الفعلي الواقعي.

وفي هذا السياق، ووفقًا لما ذكره القسم التقني بموقع ”timesnownews“، سارع موقع الصور والفيديوهات العالمي التابع لفيسبوك ”إنستغرام“، إلى استخدام ميزة ”ماسنجر رووم“ التي طال انتظارها، لإجراء مكالمة فيديو جماعية. حيث يمكن لمستخدمي ”إنستغرام“ الآن إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا باستخدام الميزة الجديدة في المرة الواحدة، بعد أن كان في السابق بحد أقصى 6 أفراد.

ورغم أن خيار إنشاء ”ماسنجر رووم“ متاح للجميع على تطبيق ”ماسنجر“، لكن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ قال مؤخرًا، إن التطبيقات الأخرى التي تمتلكها الشركة، مثل إنستغرام وواتساب، ستحصل أيضًا على دعم للميزة الجديدة.