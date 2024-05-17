احتواء حريق في مصفاة توابسي الروسية بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية

قال مسؤولون في منطقة كراسنودار إن السلطات تمكنت من احتواء حريق في مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط كان قد اندلع بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وأضافوا أنه لا خسائر بشرية بحسب المعلومات الأولية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أن الدفاع الجوي الروسي وأسطول البحر الأسود دمرا 102 طائرة مسيرة أوكرانية وستة زوارق مسيرة الليلة الماضية.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم منطقة سيفاستوبول على تيليجرام إن الهجوم ألحق أضرارا بمحطة كهرباء فرعية.

وأضاف “سيكون هناك انقطاع محدود للكهرباء”.

وأردف “في ضوء هذا الوضع، اتخذت قرارا بإلغاء الدراسة في جميع المدارس ومؤسسات التعليم الثانوي المهني ورياض الأطفال”.

ونادرا ما تكشف روسيا عن معلومات حول التأثير الكامل لهجمات أوكرانية على أراضيها أو بنيتها التحتية.