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ارتفاع عدد قتلى فيضانات في إقليم صيني إلى 38

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2024 2:26 مساءً
الفيضانات في الصين

من الفيضانات في الصين

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قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) إن عدد قتلى فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين ارتفع اليوم الجمعة من تسعة إلى 38 قتيلا.

ويذكر أن أمطاراً غزيرة هطلت من الأحد إلى الثلاثاء، مما أدى إلى سقوط أشجار وانهيار منازل. وانهار الطريق المؤدي إلى منطقة ميكسيان بالكامل بسبب الأمطار. شهد نهر سونغيوان، الذي يمر عبر ميتشو، أكبر فيضان مسجل له.

وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة بنحو 3.65 مليار يوان (502 مليون دولار أمريكي) في مقاطعة جياولينغ، بينما تبلغ الخسارة في منطقة ميكسيان 1.06 مليار يوان (146 مليون دولار أمريكي).

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا لعدة مقاطعات في الجنوب وبعض الأماكن الفردية في الشمال.

من المتوقع أن تشهد مقاطعات خنان وآنهوي في وسط الصين، وكذلك مقاطعة جيانغسو على الساحل ومقاطعة قويتشو الجنوبية، هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية.

وفي الأسبوع الماضي شهدت مقاطعتا فوجيان وقوانغشي الجنوبيتان انهيارات أرضية وفيضانات وسط هطول أمطار غزيرة. توفي أحد الطلاب في قوانغشي بعد سقوطه في نهر فاض بسبب هطول الأمطار.

    المصدر :
  • رويترز

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