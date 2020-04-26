الأرقام الرائعة مستمرة.. الصين على طريق هزيمة كورونا

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بدأت الحياة تسير بشكل شبه طبيعي في الصين بعد سلسة من الأرقام الجيدة التي تثبت بدء تعافي بؤرة كورونا من تداعيات الوباء ، حيث أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية، الأحد، تسجيل الصين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون تسجيل وفيات.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 6 حالات منقولة محليا من بينها 5 حالات في إقليم هيلونغ جيانغ الحدودي الشمالي الشرقي وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق البلاد المجاور لهونغ كونغ.

وأظهرت بيانات اللجنة أن الحالات الخمس المتبقية واردة من الخارج بتراجع عن 11 حالة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة أيضا 30 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بزيادة طفيفة عن 29 حالة سجلت في اليوم السابق.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82827 حالة، إضافة إلى 4632 حالة وفاة.