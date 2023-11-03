الأمم المتحدة: تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجمعة إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

وأضاف أن “تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار”.

وفي 12 أكتوبر\تشرين الأول، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نداء مبدئيا لجمع 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

وذكر المكتب أن “الوضع يتدهور بشكل متزايد منذ ذلك الحين”.

ومع احتدام القتال بين جيش الإحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة وعلى وقع الخسائر الكبيرة لإسرائيل، ومع الدخول في الأسبوع الرابع للحرب لايزال العدو يحاصر قطاع غزة دون القدرة على استكمال هذه العملية البرية بسبب قدرة حماس الدفاعية، رغم القصف المستمر براً بحراً وجواً، ومع ارتفع عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 9061 شهيد من بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.