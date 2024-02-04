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الاتحاد الأفريقي يستبعد حكماً من البطولة بسبب أخطاء تحكيمية

منذ 34 دقيقة
الحكم بيير آتشو

الحكم بيير آتشو

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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قراراً، اليوم الأحد 5 فبراير/شباط، استبعاد الحكم الغابوني بيير آتشو من بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب أخطاء تحكيمية ارتكبها خلال مباراة ساحل العاج والسنغال في ثمن نهائي البطولة القارية.

وصدر القرار من الهيئة بعد الشكوى التي تقدم بها منتخبا ساحل العاج والسنغال ضده.

وتميزت المباراة -التي انتهت بفوز الأفيال بركلات الترجيح- بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل أدت إلى عدم إدراج آتشو في قائمة الحكام للمراحل اللاحقة من البطولة.

ورفض الحكم الغابوني منح بطاقة حمراء لساديو ماني مهاجم منتخب السنغال في بداية المباراة بعد تدخله بشكل عنيف للغاية على منافسه، ولم يطلب النصيحة أو المشورة من تقنية الفيديو المساعد (فار).

أما السبب الثاني وراء استبعاد الحكم فيعود إلى عدم منحه ضربة جزاء صحيحة إلى إسماعيل سار نجم منتخب السنغال الذي تعرض للعرقلة بشكل واضح من أحد لاعبي ساحل العاج ورفضه استشارة حكم الفيديو المساعد.

وسبق للحكم نفسه أن ارتكب مجموعة من الأخطاء الفادحة في حق نادي الوداد الرياضي المغربي خلال اللقاء الذي جمعه بضيفه نادي سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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