الامارات تستقبل مقاتلات F-35A الأميركية

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أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، وصول مقاتلات F-35A الأميركية، إلى قاعدة الظفرة بالإمارات في أول مهمة لها في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في تغريدة عبر صفحتها على “تويتر”: “مقاتلة F-35A التابعة لسلاح الجو الأميركي @usairforce تصل في أول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية، ستوفر F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة”.

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وتعتبر “F-35” المقاتلة الأكثر تقدما وتطورا في العالم وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية، وبالإضافة إلى الجيش الأميركي، فقد وصلت إلى إسرائيل أخيرا.

 

المصدر سبوتنيك

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