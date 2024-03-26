البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي أجرى محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات الثلاثاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لليوم الثاني على التوالي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في طريقه إلى ولاية نورث كارولاينا، إن سوليفان وغالانت واصلا محادثاتهما التي بدأت أمس الاثنين 25\3\2024 بشأن صراع إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

هذا وقال مسؤول إسرائيلي كبير الثلاثاء 26\3\2024 إن إسرائيل استدعت مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة “وصلت إلى طريق مسدود” بسبب مطالب حماس.

واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية “في إطار جهد أوسع لتأجيج هذه الحرب خلال شهر رمضان”.