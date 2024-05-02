الجزائر تبدأ شراء قمح الطحين في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى قمح الطحين اللين في مناقصة دولية أُغلقت، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2024،

وأضافوا أن أسعار المشتريات الأولية المعلنة بلغت نحو 249 دولارا للطن المتري شاملة تكاليف الشحن. ولم يتبين في البداية مقدار الكمية المشتراة.

وكان من المقرر شحن القمح على فترتين من مناطق الإمداد الرئيسية، ومنها أوروبا على أن تكون فترة الشحن الأولى من الأول إلى 15 يوليو تموز والثانية من 16 إلى 31 يوليو تموز. وإذا كان المصدر من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، فسيتم الشحن قبل ذلك بشهر.

وتعتبر الجزائر مشتريا رئيسيا للقمح من الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا، لكن المصدرين الروس يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.

وتعكس هذه التقارير تقييمات المتعاملين ومن الممكن أن تصدر تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وفي عملية الشراء السابقة للقمح اللين بكميات كبيرة في السادس من مارس آذار، اشترت الجزائر ما بين 870 ألف طن إلى 900 ألف طن بسعر تراوح بين 227.75 إلى 228 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن للتسليم في يونيو حزيران.