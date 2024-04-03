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الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو إسرائيل لإنهاء التحقيق في مقتل موظفي الإغاثة سريعا

منذ ساعة واحدة
ماثيو ميلر

ماثيو ميلر

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل الجاري، إن واشنطن تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة ورلد سنترال كيتشن في أقرب وقت ممكن.

وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي إن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض.

وأضاف أن الهجوم الذي أدى إلى مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات.

وقُتل موظفو الإغاثة عندما تعرضت قافلتهم للقصف بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر. وعبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عن “أسفه الشديد” إزاء الأمر ووصفه رئيس الوزراء نتنياهو بأنه غير متعمد.

    المصدر :
  • رويترز

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