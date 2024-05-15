الخطوط الجوية القطرية تسعى لتعزيز تواجدها في أفريقيا

قال بدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن الشركة ستعلن قريبا عن استثمار في شركة طيران بجنوب قارة أفريقيا في إطار مساع لتوسيع شبكتها في أفريقيا.

وأضاف خلال جلسة نقاشية في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة “نضع اللمسات الأخيرة بشأن استثمار في أسهم شركة طيران بالجزء الجنوبي من أفريقيا” مشيرا إلى أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال المير، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر تشرين الثاني، إن الجزء الجنوبي من أفريقيا يمثل فجوة في تغطية شبكة الخطوط الجوية القطرية في القارة.

وأضاف أن الخطوط القطرية ترغب في توسيع أساطيل شركات الطيران الشريكة في أفريقيا لتحسين تلك الروابط.

واستحوذت الخطوط الجوية القطرية في عام 2019 على حصة 60 بالمئة في مطار دولي جديد تحت الإنشاء في رواندا بتكلفة 1.3 مليار دولار، ولديها اتفاقيات رمز مشترك مع العديد من شركات الطيران في أفريقيا من بينها (رواند إير).

وقالت إيفون مانزي ماكولو الرئيسة التنفيذية لشركة رواند إير، في كلمة في الدوحة إن المطار يمكن أن يبدأ العمل في 2027 أو 2028 تقريبا.