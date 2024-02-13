الثلاثاء 3 شعبان 1445 ﻫ - 13 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي بحث مع سفيرة اليونان في أوضاع لبنان والمنطقة

منذ 35 دقيقة
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

A A A
طباعة المقال

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في زيارة بروتوكولية تعارفية، اعربت خلالها عن “سعادتها بلقاء الراعي”.

وتناول اللقاء جولة على الوضع في لبنان والمنطقة، حيث لمست مدى “متابعته للأمور الجارية وحبّه للشعب اللبناني ولمصلحة لبنان”، كما تمنّت للكنيسة المارونية “المزيد من الثبات” بمناسبة عيد مار مارون.

كما استقبل البطريرك سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج خوري.

ومن الزوار أيضًا وفد من طرابلس ضم الشيخ مالك الشعار، الوزير السابق محمد الصفدي وراعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.

    المزيد من غير مُصنف

    مؤشر نيكي الياباني
    مؤشر نيكي الياباني سجل أعلى مستوياته منذ 34 عاما
    جو بايدن
    الانتخابات الأميركية
    الديمقراطيون يلوحون بالخطة "B" لاستبدال بايدن
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالتفاصيل.. إنتاج أوكرانيا الزراعي وخلافاتها مع الأوروبيين

    الأكثر قراءة

    جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    حدث أمني كبير يضرب الجيش الإسرائيلي.. ماذا جرى في خان يونس؟
    عناصر تابعين لحزب الله
    رويترز تكشف عن تفاصيل خطة فرنسا لإنهاء الحرب في جنوب لبنان
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    أكبر فرق الجيش الإسرائيلي تغادر غزة إلى الحدود مع لبنان.. هل تتسع رقعة الحرب؟