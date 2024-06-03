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المدافع جاتي يعوض سكالفيني المصاب في تشكيلة إيطاليا لبطولة أوروبا

منذ ساعتين
المدافع الإيطالي جورجيو سكالفيني

المدافع الإيطالي جورجيو سكالفيني

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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاثنين استدعاء مدافع يوفنتوس فيديريكو جاتي ليحل محل جورجيو سكالفيني المصاب في تشكيلة المنتخب المبدئية التي يقودها المدرب لوتشيانو سباليتي للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وأكد الاتحاد الإيطالي للعبة أن سكالفيني أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى أثناء خسارة فريقه أتلانتا 3-2 من ضيفه فيورنتينا أمس الأحد.

وكان من المتوقع أن ينضم سكالفيني وجيانلوكا سكاماكا إلى تدريب المنتخب اليوم، لكن مهاجم أتلانتا فقط هو الذي سينضم إلى زملائه في تشكيلة سباليتي.

وكان جاتي ضمن خطط المدرب سباليتي منذ يوم الجمعة بعد استبعاد المدافع المخضرم فرانشيسكو أتشيربي من التشكيلة للإصابة. وقال الاتحاد الإيطالي للعبة إن مدافع يوفنتوس أصبح متاحا وكان قد بدأ التدريب على ملاعب ناديه بعد نهاية الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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