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المكسيك تطالب الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن فنزويلا وكوبا

منذ 10 دقائق
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

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دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، نظيره الأمريكي جو بايدن برفع العقوبات الأمريكية عن فنزويلا وكوبا.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المكسيكية قالت خلاله إن لوبيز أوبرادور طالب بايدن في اتصال هاتفي برفع العقوبات عن فنزويلا وفك الحصار عن كوبا من أجل الحد من تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة من البلدين.

وقال الرئيس المكسيكي: “كل قانون يتم تبنيه في هذا الإطار ويتجاهل أسباب ظاهرة الهجرة ولا يعالجها محكوم عليه بالبقاء حبرا على ورق”.

من جهته قال البيت الأبيض إن الطرفين اتفقا على “مواصلة شراكتهما المثمرة” في مواجهة تحديات الهجرة.

وجاء هذا الاتصال في مرحلة يتوقع فيها أن يتم الإعلان عن تشديد واشنطن سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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